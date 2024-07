Prefeitura de Iúna tem contas públicas aprovadas pelo TCE-ES

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) julgou e emitiu parecer favorável à aprovação das contas do prefeito Romário Batista Vieira (Podemos), prefeito do município de Iúna, referente ao exercício de 2022.

A prestação de contas anual de 2022 da Prefeitura Municipal de Iúna foi aprovada, em votação unânime, na sessão da 2ª Câmara do TCE-ES do dia 26 de junho. O processo foi relatado pelo conselheiro Sérgio Aboudib.

Toda documentação relativa às contas de 2022, bem como o parecer exarado pelo TCE-ES, serão encaminhados à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores.