Projeto institui Jerônimo Monteiro como a Capital Estadual da Laranja

O deputado estadual Julio da Fetaes protocolou projeto de lei que declara o município de Jerônimo Monteiro Capital Estadual da Laranja. O parlamentar, que é nascido na cidade do Sul do Estado, mais precisamente na comunidade de Andorinha, ressalta a importância deste cultivo para a cidade.

Leia também: Calçado: Araketu e Matheus Emis agitam o “Carnaval Fora de Época”

“O maior objetivo do PL é justamente valorizar os produtores que cultivam essa fruta tão rica e essencial para a saúde e que se tornou um símbolo para Jerônimo Monteiro. A qualidade do solo que temos lá faz com que o sabor da laranja seja diferenciado. E isso potencializa não só a cultura da laranja, mas gera renda, emprego e promove o desenvolvimento econômico e social do município”, destaca Julio.

Por conta do pioneirismo na plantação de laranja no Espírito Santo, a cidade ficou conhecida como “Terra da Laranja”. As variedades de laranja produzidas no município são: Laranja Bahia, Seleta, Lima, Salustiana, Pera, Valência e Folha Murcha.

Após o recesso parlamentar, o projeto de lei do deputado Julio da Fetaes seguirá tramitando na Casa de Leis.