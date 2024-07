Produtor tem prejuízo de R$ 40 mil após ter gados furtados em Mimoso

Um produtor teve um prejuízo de R$ 40 mil reais após ter dez cabeças de gado furtados na noite do último dia 11, na Fazenda Lajinha, em Mimoso do Sul.

À nossa equipe de reportagem, a vítima contou que os gados estavam em sua propriedade, quando em um momento oportuno fugiram. “As dez cabeças de gado estavam na minha propriedade próxima ao Parque de Exposições de Mimoso do Sul. Uma cerca da propriedade não estava tão boa, estava estourada e eles fugiram, dez cabeças de gado”, contou.

Buscas pelo gado em Mimoso

Após identificar que os animais não estavam mais em sua propriedade, o proprietário começou a procurar os gados pela região. “Então, após identificarmos que o gado não estava mais ali, começamos a realizar buscas por volta da propriedade, porém não encontramos. Entendemos, então, que os gados poderiam ter sido furtados”, explicou.

Segundo a vítima, por ser dez cabeças de gado, ele acredita que os animais tenham sido embarcados para um curral próximo da propriedade. “Para eles terem sido furtados, por ser dez cabeças de gado, teriam que ser embarcado para um curral próximo do Parque de Exposição do município. Aliás, o curral possui câmeras de segurança, mas o sistema também foi furtado”, ressaltou.

Então, com suspeita do furto, a vítima foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência.

O que diz a Polícia Civil?

Sobre o caso, a Polícia Civil informou, em nota, que o fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

“A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, diz a nota.