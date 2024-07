Motociclista é detido pilotando moto clonada em Cachoeiro de Itapemirim

Um motociclista, de 68 anos, foi detido após ser flagrado pilotando uma moto clonada na tarde da última quinta-feira (25), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o boletim da Guarda Municipal, o veículo Honda XRE 300, de cor vermelha, foi visto pelo videomonitoramento na avenida Carly Levy Ramos, no bairro Aquidaban, com suspeita de clonagem.

Assim, os agentes foram ao local e abordaram a motocicleta. O condutor disse que havia adquirido a moto há uns 8 meses, e que tinha esquecido em casa os documentos do veículo e pessoais. Então, a equipe vistoriou a moto e foi constatado que o lacre estava rompido e a placa quebrada.

Além disso, os documentos do veículo estavam atrasados e o condutor sem carteira de habilitação – CNH. Portanto, a moto foi removida ao pátio credenciado do Detran|ES e o condutor encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

