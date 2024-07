Próximos jogos do Palmeiras e últimas notícias

O Palmeiras tem uma série de jogos importantes no mês de julho pelo Campeonato Brasileiro. A equipe busca consolidar sua posição entre os primeiros colocados e se preparar para as fases decisivas das competições que disputa.

Palmeiras x Atlético-GO – 11/07 às 19h30

O Palmeiras enfrentará o Atlético-GO no Allianz Parque. Este jogo marca a 16ª rodada do Brasileirão, e o Verdão espera manter o bom desempenho jogando em casa. A torcida palmeirense estará presente em peso, apoiando o time em busca de mais três pontos.

Botafogo x Palmeiras – 17/07 às 21h30

Na 17ª rodada, o Palmeiras viaja para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos. Este confronto direto será necessário para a equipe, já que ambas as equipes estão na parte de cima da tabela. Um bom resultado contra o Botafogo fortalecerá a posição do Palmeiras no campeonato.

Palmeiras x Cruzeiro – 20/07 às 21h00

De volta ao Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Cruzeiro. A 18ª rodada do Brasileirão promete ser um grande desafio, pois o Cruzeiro também busca uma boa colocação na tabela. O Palmeiras contará com o apoio da sua torcida para garantir mais uma vitória em casa.

Fluminense x Palmeiras – 24/07 às 21h30

O Palmeiras enfrentará o Fluminense no Maracanã na 19ª rodada. Este clássico nacional é sempre muito disputado, e o Verdão precisará de uma atuação sólida para conquistar pontos fora de casa.

Palmeiras x Vitória – Data e horário a definir

Ainda sem data e horário definidos, o Palmeiras jogará contra o Vitória no Allianz Parque pela 20ª rodada do Brasileirão. Este jogo será importante para o Palmeiras continuar sua busca pelo título nacional.

Internacional x Palmeiras – Data e horário a definir

Também sem data e horário confirmados, o Palmeiras enfrentará o Internacional no Beira-Rio pela 21ª rodada. Este confronto será mais um teste para o Palmeiras fora de casa, contra uma equipe tradicional e forte do campeonato.

Notícias do Palmeiras

O Palmeiras está ativo no mercado de transferências, com negociações importantes em andamento. O clube entregou uma proposta de pré-contrato a Gabigol, atacante do Flamengo, o que pode ser uma grande contratação para o Verdão.

O Palmeiras está negociando a venda de Jhon Jhon para o Bragantino, movimento que pode abrir espaço para a chegada de novos reforços.

Recentemente, o Palmeiras apresentou dois novos jogadores: Giay e Mauricio. Ambos foram recebidos com entusiasmo pela torcida antes do jogo contra o Bahia. Mauricio, em especial, destacou seu desejo de formar uma forte parceria com Estêvão, um dos destaques do time.

Além disso, o Palmeiras negocia o empréstimo do lateral-direito Garcia com clubes de Portugal. Garcia tem contrato com o Verdão até o final de 2026, e a experiência no exterior pode ser benéfica para o jogador e para o clube no futuro.