PSD poderá lançar candidato a prefeito em Venda Nova

O Partido Social Democrático – PSD vai realizar sua convenção partidária municipal no próximo dia 1º de agosto.

Na ordem do dia, os filiados poderão lançar o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Erivelto Uliana (PSD), como candidato a prefeito da Capital Nacional do Agroturismo.

Em uma corrida eleitoral até o momento sem alianças com outros partidos, as lideranças do PSD em Venda Nova do Imigrante seguem dialogando com as demais siglas para unir forças e conseguir lançar candidato à majoritária.

O congresso será realizado a partir das 19 horas, no Rancho Nonno Pascoal, localizado na BR 262, km 107, em Venda Nova.

Crédito: Redes Sociais