Psol lança pré-candidatura coletiva para disputar Prefeitura de Itapemirim

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) lançou, nesta quarta-feira (3), uma pré-candidatura coletiva para disputar a Prefeitura de Itapemirim.

De acordo com o Diretório Municipal da legenda, Claudia Carvalho será a pré-candidata escolhida para encabeçar a chapa majoritária na disputa das eleições, que acontecem em outubro deste ano.

“Decisão tomada por unanimidade após reunião com seus filiados, conforme resolução da executiva para as eleições de 2024. Claudia representará uma candidatura coletiva à prefeitura, defendendo o projeto de desenvolvimento do Psol para Itapemirim”, diz o comunicado divulgado pelo partido.

A pré-candidata ao Poder Executivo municipal terá como pré-candidato a vice o correligionário Jésus.