Quanto Shakira teria recebido para cantar na final da Copa América?

O show da cantora Shakira na final da Copa América no domingo (14), foi aclamado nas redes sociais. A artista colombiana se apresentou durante sete minutos no intervalo da partida e cantou sucessos atuais e antigos da carreira, como Hips Don’t Lie.

Apesar de curta, a apresentação da cantora não foi barata. O jornalista argentino Juan Etchegoyen afirmou ter ouvido de “uma pessoa próxima à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol)” o cachê que a artista teria cobrado pela apresentação.

Durante a transmissão do programa Mitre Live na última sexta (12), o jornalista disse que Shakira teria exigido US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,9 milhões, conforme a cotação atual) para se apresentar no intervalo do jogo. Nem a Conmebol e nem a cantora, porém, revelaram o valor oficialmente.

Shakira na Copa América

Foi a primeira vez que a artista se apresentou no evento. Ela já cantou em outros grandes torneios esportivos, como o Super Bowl e em três Copas do Mundo.

A Argentina foi a grande vencedora em um jogo contra a Colômbia no domingo. A seleção venceu por 1 a 0 na prorrogação em uma partida cercada de desafios, como a saída de Lionel Messi e o atraso do jogo em quase uma hora e meia após tentativas de invasão no estádio.

Estadao Conteudo