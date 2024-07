Que frio🥶! Termômetro marca 5 °C em Dores do Rio Preto, no Caparaó

A manhã desta terça-feira (23) foi gelada na região do Parque Nacional do Caparaó, no município de Dores do Rio Preto.Â

Marcelo Paizante, morador de Dores, registrou o exato momento em que o termômetro da entrada do Parque marcou 5 °C. O clique ocorreu por volta das 6 horas da manhã. Já o guia independente que atua há quase 15 anos na localidade, Ivan de Souza, disse que em algumas áreas mais altas, os termômetros chegaram a marcar 4 °C.Â

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, nesta terça-feira, eram esperadas temperaturas baixas nas regiões mais altas do Sul do Estado, com mínimas de 12 °C, porém o registrado foi bem abaixo do esperado. Para os próximos dias, a previsão é de mais frio.Â