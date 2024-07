Real Noroeste recebe Brasiliense pela Série D, neste sábado (27)

Neste sábado (27), às 16h, Real Noroeste recebe a equipe do Brasiliense, no Estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco, Espírito Santo.

O jogo é valido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, já em formato mata-mata, com 32 times disputando 16 vagas para as oitavas de final. Contudo, Real Noroeste decide a vaga nas oitavas fora de casa.

Adversário difícil?

O Brasiliense FC é um grande conhecido dos amantes do futebol brasileiro, que aliás, conta com conquistas como: Campeonato Brasileiro Série B (2004), Campeonato Brasileiro Série C (2002), Copa Verde (2020).

Sobretudo, na fase de grupos do Brasileirão Série D, o Brasiliense se classificou em primeiro colocado, com dez vitórias, dois empates, duas derrotas e 32 pontos conquistados.

Transmissão

A transmissão ao vivo da partida entre Real Noroeste e Brasiliense, será exclusiva da TVE, começando às 16h deste sábado (27).

Como funciona o Campeonato Brasileiro Série D?

O regulamento do Brasileirão Série D, funciona da seguinte forma: são oito grupos, com oito times em cada um. Com os grupos sendo intitulados como: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8.

A fase de grupos do torneio conta com 14ª rodadas, e cada time joga uma partida em casa e uma fora de casa. Após as 14ª rodadas, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da competição. Lá, 32 times jogam no sistema de “mata-mata”.

Assim, as quatro equipes que conseguirem o feito de chegar a semifinal do Campeonato Brasileiro Série D, ganham o acesso para o Brasileirão Série C.