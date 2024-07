Festa das Neves: confira a programação que começa no sábado (27)

A programação da Festa das Neves de 2024 foi divulgada pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e tem início previsto para este sábado, 27 de julho, em Presidente Kennedy, combinando atrações da música católica e artistas populares, em apresentações no Santuário das Neves. Aliás, serão 11 dias de festa na planície de Muribeca, às margens do rio Itabapoana.

No entanto, as festividades se estendem, initerruptamente, por mais de uma semana, até o dia 5 de agosto; mas no dia 15 ainda haverá atividades. Contudo, a programação de shows da Festa das Neves inclui a apresentação da cantora católica Eliana Ribeiro. Aliás, um verdadeiro sucesso na Comunidade Canção Nova, a capixaba promete encantar os fiéis com suas músicas “força e vitória” e “chuva de graça”. Portanto, Eliana se apresentará no domingo, 4 de agosto.

Leia também: Frente fria traz inverno ‘de volta’ ao ES, com frio e chuva; saiba quando

Contudo, o auge da celebração religiosa ocorre em 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, com Celebração Solene presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, às 10 horas.

A Festa das Neves costuma atrair centenas de fiéis de todo o país, que se reúne no santuário, para rezar, fazer pedidos, cumprir promessas e agradecer a padroeira dos kennedenses. Além da vasta programação religiosa, haverá também, as tradicionais barraquinhas dos ambulantes.

Programação completa da Festa da Neves

27 de julho (sábado)

18h – Missa presidida por Frei Cleber Abel dos Santos, na Comunidade Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Monte Belo

19h – Retirada e degustação do carneiro assado no buraco

28 de julho (domingo)

19h – Missa presidida pelo pároco, Pe. Antônio Nazareth na Comunidade Nossa Senhora da Penha – Matriz de Presidente Kennedy

29 de julho (segunda-feira)

19h – Missa presidida pelo pároco, Pe. Antônio Nazareth na Comunidade São Jorge, em Cacimbinha

30 de julho (terça-feira)

19h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José Valentim de Souza – Paróquia Imaculada e São Sebastião da Barra do Itabapoana (RJ) na Comunidade São Paulo Apóstolo

31 de julho (quarta-feira)

18h30 – Carreata e Motociata saindo da Av. Orestes Baiense com destino ao Santuário de Nossa Senhora das Neves

19h00 – Missa presidida pelo pároco, Pe. Antônio Nazareth no Santuário

01 de agosto (quinta-feira)

19h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves presidida pelo Pe. Pedro Félix Bassini – Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Piúma, no Santuário de Nossa Senhora das Neves

2 de agosto (sexta-feira)

19h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves presidida pelo Pe. Paulo Finkler – Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Iconha

3 de agosto (sábado)

17h – 1ª Romaria da Paróquia São Sebastião – bairro Aquidaban, em Cachoeiro ao Santuário ao Santuário de Nossa Senhora das Neves. A Celebração Eucarística será presidida pelo Pe. Josimar Pirovani Azevedo

22h – Show de forró com banda regional

Festa vai arrecadar dinheiro para reforma de Santuário

4 de agosto (domingo)

8h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves, presidida pelo Pe. Aécio Onorato – Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia, Marataízes

10h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves, presidida pelo Pe. Sebastião Lopes – reitor do Seminário Menor Bom Pastor, em Cachoeiro

11h30 – Roda de viola com Zé da Silva e Lindomar

14h – Sorteio Beneficente em prol das obras de reforma do Santuário

1º Prêmio: 1 moto CG 160 Start – 0km – 24/24 Honda

2º Prêmio: 1 moto CG 160 Start – 0km – 24/24 Honda

3º Prêmio: 1 moto NXR 160 bros – 0km – 24/24 Honda

19h – Missa presidida pelo pároco, Pe. Antônio Nazareth

21h – Show Católico com Eliana Ribeiro

5 de agosto (segunda-feira) – Feriado Municipal

6h – Missa presidida pelo Pe. Luiz de Carvalho Serafim – Aracuí

8h – Missa presidida pelo Frei Luiz Fernando Turque Duarte – Itapemirim

10h – Missa presidida pelo Bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, e concelebrada com os padres presentes

13h – Missa presidida pelo Frei Antônio Rabanal Bueno – Castelo

15h – Missa presidida pelo Pe. Ronaldo Borel Freitas – Itaipava

15 de agosto (quinta-feira)

8h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves, presidida pelo Pe. Joselito Ramalho Nogueira – Paróquia São João Batista, Iconha

15h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves, presidida pelo Frei Luiz Fernando Turque Duarte – Paróquia Nossa Senhora do Amparo, Itapemirim