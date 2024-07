Republicanos definem nome de vice para compor chapa em Atílio Vivácqua

Na noite da última quinta-feira (18), o Republicanos anunciou o nome do pré-candidato a vice na disputa pela Prefeitura de Atílio Vivácqua. Thiago Gava, do União Brasil, vai compor a chapa de Genaldo.

O anúncio foi feito pelos deputados estaduais Bruno Resende e Marcelos Santos, ambos do União Brasil, durante o encontro partidário, que reuniu também o MDB, PL, PRD e PSD. Cerca de 700 pessoas participaram do evento.

Genaldo lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Atílio Vivácqua no dia 10 de maio. Na eleição de 2020, ele disputou o pleito, e perdeu por menos de 1% dos votos para o prefeito Josemar Bastos (PDT), atual prefeito da cidade.

O pré-candidato à Prefeitura pelo Republicanos é filho de Genaldo Carvalho, ex-presidente da Câmara de Vereadores por dois mandatos, e sobrinho de Zé Luiz Torres Lopes, que detém o maior número de mandatos de prefeito na história do município.

Já o pré-candidato a vice, Thiago Gava, é enfermeiro, ex-secretário Municipal de Saúde, vereador, e empresário do Grupo Gava.

“Genaldo já tem feito muito pela cidade e está com um gás danado para fazer muito mais. Tenho certeza que com o apoio da Assembleia, do Governo do Estado e, principalmente da comunidade. Genaldo vai fazer de Atílio Vivácqua uma cidade que dá exemplo de desenvolvimento e oportunidades”, disse Marcelo Santos.

O encontro partidário contou com a presença do deputado federal Messias Donato (Republicanos), lideranças locais, como do pastor Marcos Porto, idealizador do Projeto Neemias, e o ex-prefeito José Luiz Torres Lopes, além de presidentes municipais e estaduais dos partidos.