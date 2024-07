Natural do Caparaó, procurador concorre vaga de desembargador

A OAB-ES vai escolher quem vai ocupar a vaga do Quinto Constitucional para o cargo de Desembargador(a) do Tribunal de Justiça do Estado e um capixaba do Caparaó está entre os candidatos cotados.

Natural de Muniz Freire, o procurador-geral da cidade de Guarapari, Américo Soares Mignone, destaca-se pela trajetória profissional ilibada. Aos 44 anos, além de advogar em diversos escritórios, ele ainda acumula na carreira jurídica passagens pelo Ministério Público.

LEIA TAMBÉM: Euclerio Sampaio realiza convenção com “megacoligação”

A vasta experiência adquirida na atuação no direito público, cível, defesa do consumidor e empresarial, o credenciou para ministrar cursos, palestras e, até mesmo, escrever livros como, por exemplo: os “Anulação do Ato Administrativo pelo Município” e “Procuradorias Municipais: teoria e prática”, como coautor.

Preparo

O projeto para ocupar uma vaga no Poder Judiciário capixaba não começou agora. Após a graduação, Américo Mignone fez pós-graduação em Direito Público e mestrado em História das Relações Políticas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

“A partir daí, eu comecei a me preparar do ponto de vista acadêmico, técnico e do ponto de vista de vivências profissionais para que eu estivesse habilitado para essa função”, destaca o procurador.

Atualmente, ele é membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB-ES, que trata de questões relacionadas à organização do espaço urbano e direito imobiliário.