Resultado da Mega-Sena: confira os números sorteados

O resultado da Mega-Sena acumulada em R$ 100 milhões saiu nesta terça-feira (30). O sorteio do concurso 2755 ocorreu às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O resultado da Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 – 13 – 17 – 33 – 41 – 58.

A Caixa disponibiliza o resultado da Mega-Sena, da Lotofácil, + Milionária e outras loterias por meio do site Loterias Caixa.

