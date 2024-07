Veja 10 dicas importantes para realizar o sonho da casa própria

O sonho da casa própria é bastante comum entre os brasileiros e uma das formas de realizar essa compra é através do financiamento imobiliário. Mas essa é uma grande decisão que deve ser bem pensada e organizada, pois é um processo complexo para a grande maioria da população.

Pensando nisso, o executivo da Gava Crédito Imobiliário e diretor do Secovi-ES, Ricardo Gava, preparou algumas dicas importantes para ajudar nessa jornada:

Financiamento da casa própria:

1. Escolha um corretor de confiança: Trabalhe com um corretor de imóveis de confiança desde o início. Ele pode oferecer dicas valiosas sobre o mercado, ajudar a encontrar o imóvel certo e garantir que a compra seja segura.

2. Procure o financiamento com uma Assessoria de Crédito Imobiliário: Este serviço especializado agiliza o processo de financiamento e cuida de todas as etapas, desde a análise de crédito até a liberação do dinheiro, sem custo adicional para você. Isso garante que todo o processo seja rápido e eficiente. Além disso, busque o imóvel com o crédito já aprovado para aumentar seu poder de negociação e evitar surpresas.

3. Simule o financiamento e pesquise taxas de juros: Antes de formalizar o pedido, faça simulações para entender o valor das parcelas e o impacto no seu orçamento. Empresas especializadas podem auxiliar você a comparar as taxas de diferentes instituições financeiras e verificar o que é mais vantajoso. Além disso, conheça os sistemas de amortização SAC e Price, entendendo os prós e contras de cada um. O sistema SAC começa com parcelas maiores que diminuem ao longo do tempo, enquanto o sistema Price oferece parcelas fixas ao longo de todo o período. Cada sistema é indicado para diferentes momentos e perfis de compradores, facilitando a escolha do que mais se adequa ao seu caso.

4. Analise o Custo Efetivo Total (CET): Além dos juros, é importante estar a par de todas as taxas e encargos adicionais.

5. Verifique o saldo do FGTS: Veja se você pode utilizar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para reduzir o valor da entrada ou das parcelas do financiamento.

6. Mantenha a documentação em ordem: Certifique-se de que toda a documentação necessária, tanto pessoal quanto do imóvel, está completa e atualizada. Isso facilita a aprovação do financiamento.

7. Negocie o preço do imóvel: Não hesite em negociar o valor do imóvel. Pequenos descontos podem representar uma economia significativa no total do financiamento.

8. Esteja ciente dos custos adicionais: Além das parcelas do financiamento, há outros custos, como taxas de avaliação, escritura, ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e seguros obrigatórios.

9. Esteja atento à baixa das taxas de juros e pesquise sobre a portabilidade: A portabilidade de financiamento imobiliário permite que você transfira seu financiamento para outra instituição financeira que ofereça melhores condições. Uma das vantagens do financiamento imobiliário é que você não fica preso à taxa inicialmente contratada até o final do contrato. Se as taxas de juros caírem, você pode se beneficiar transferindo seu financiamento para obter melhores condições e economizar dinheiro.

10. Tenha uma reserva de emergência: Mantenha uma reserva financeira para imprevistos que possam ocorrer durante o período do financiamento.

“Seguindo essas dicas e contando com o suporte de profissionais especializados e de sua confiança, você estará bem preparado para realizar a compra do seu primeiro imóvel de forma segura e eficiente”, informa Ricardo Gava.