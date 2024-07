Rio Novo: Nei Castelari confirma pré-candidatura à reeleição

O prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari (Podemos), confirmou a sua pré-candidatura à reeleição para a prefeitura.

Em um vídeo divulgado em sua rede social, o chefe do Poder Executivo municipal destaca o motivo pelo qual decidiu concorrer ao pleito que será realizado em outubro.

LEIA TAMBÉM: Convenção irá lançar Zé Valério como candidato a prefeito de Jerônimo

Em seu discurso, ele aponta a importância de continuar o trabalho iniciado na primeira gestão para o progresso do município.

Além de Nei Castelari, também disputa a Prefeitura de Rio Novo do Sul o pré-candidato Enildo Bananeiro (PL).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.