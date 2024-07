São Paulo e James Rodríguez negociam rescisão e jogador não se reapresentará ao clube

James Rodríguez vai deixar o São Paulo. Jogador e clube negociam uma rescisão amigável. O colombiano não irá mais se apresentar nesta segunda-feira, quando estava previsto seu retorno pós-Copa América. Ainda não há definição sobre valores para o acerto entre as partes. Desde o final da Copa América, James está na Colômbia.

Esta é a segunda vez que o jogador e São Paulo negociam rescisão. A primeira foi em fevereiro, quando o meia se recuperava de lesão sofrida em novembro do ano passado e sequer havia sido inscrito no Campeonato Paulista. Mais tarde, James pediu desculpas e decidiu ficar no clube.

Com a chegada de Luis Zubeldía, novamente a permanência do meia foi debatida. O treinador argentino comentou que ainda esperava uma evolução para, então, utilizar o jogador. “Ele tem que ganhar condição física, ritmo de jogo. Se eu não o colocar, é porque penso que para a equipe outras opções são melhores”, afirmou o técnico na entrevista coletiva, no final de abril.

James Rodrigues

A mensagem dada pelo presidente Julio Casares foi diferente, em meados de maio. O dirigente apontou a possibilidade de uma negociação após a Copa América, com a janela de transferência. Recentemente, o diretor de futebol Carlos Belmonte admitiu que James não entregou o esperado.

Casares chegou a informar que, mesmo durante a Copa América, não chegaram propostas pelo atleta. O presidente estava também nos Estados Unidos, como chefe da delegação brasileira.

O meia foi eleito o melhor jogador do torneio. A Colômbia disputou seis partidas na campanha do vice-campeonato e James Rodríguez foi eleito o melhor em campo em quatro oportunidades. O camisa 10 colombiano também terminou como o maior garçom da Copa América, com seis assistências, e ainda fez um gol, na goleada sobre o Panamá, por 5 a 0.

O contrato do São Paulo com James iria até junho de 2025. O salário pago pelo clube bate em quase R$ 1 milhão por mês. A transferência não teve custos, já que James estava livre no mercado após deixar o Olympiacos, da Grécia. Ao todo, ele teve 22 atuações pelo São Paulo. Foram dois gols e quatro assistências.

Estadao Conteudo