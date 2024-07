São Paulo e Juventude empatam sem gols em gramado ruim do Mané Garrincha

São Paulo e Juventude ficaram no 0 a 0 no Mané Garrincha. Prejudicados pelo campo ruim do estádio, em Brasília, ambos pouco conseguiram produzir em um tedioso confronto pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista viu o Fortaleza assumir a posição no G-4 e termina a rodada fora da zona de classificação direta para a Libertadores.

Ainda que as condições do campo estivessem longe do ideal, o baixo nível do jogo passou por como os times foram a campo. O São Paulo não se acertou com uma formação diferente, sem um centroavante de referência, além de sentir falta de Alisson, lesionado, no meio. Já o Juventude preferiu buscar os erros do adversário e mais se defendeu. As melhores chances foram em bolas paradas.

Com o resultado, o São Paulo fica em quinto, com 31 pontos. A equipe de Luis Zubeldía volta a campo na quarta-feira, às 19h30, contra o líder Botafogo, no MorumBis, sem o treinador, suspenso por excesso de amarelos. O Juventude ocupa a 12ª posição, com 21. O time viaja a Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, na quarta-feira, às 19h.

São Paulo e Juventude

A equipe paulista começou acelerada, André Silva teve uma chance, mas bateu para fora. O ataque foi composto apenas pelo camisa 17 e Ferreirinha. Os dois ficavam espetados nas pontas, sem que fosse possível o restante do time se aproximar. Lucas e Luciano até tentavam, mas eles não fazem o papel de centroavante pelo qual Calleri é responsável.

A equipe são-paulina também caiu de rendimento sem Alisson, lesionado na última rodada e que passou por cirurgia no tornozelo direito. Dando o ritmo na saída de bola, o “novo volante” permitia avanços dos jogadores que estão à sua frente. Luiz Gustavo não teve o mesmo acerto com Bobadilla.

O mais próximo de um gol no primeiro tempo foi um chute de Luciano no travessão após um escanteio afastado pela defesa do Juventude. O gramado do Mané Garrincha, que pouco deixava a bola rolar, também teve parcela de causa nisso.

A segunda etapa continuou com muita exigência física em fortes divididas. As equipes tinham mais vigor na busca por avançar ao ataque. Em um jogo duro, Lucas foi diferencial em buscar alternativas com jogadas individuais.

Ataque sem inspiração

Numa delas, ele encontrou Ferreirinha sozinho na entrada da área. O camisa 47 teve a chance de abrir o placar, mas demorou e ainda bateu para fora. O atacante deu lugar a Rodrigo Nestor. O camisa 11 não precisou inovar para fazer algo diferente e buscou finalizar de fora da área, mas para fora.

Do outro lado, Erick também quis testar, após receber lançamento da defesa. Ele disputou com Alan Franco e bateu. A bola quicou no gramado e saiu do alcance de Rafael. Ainda que o gramado tenha dificultado, o goleiro falhou o posicionamento. Para alívio do arqueiro e demais são-paulinos, o gol foi anulado por mão de um atleta do Juventude no começo do lance.

A equipe gaúcha passou a gostar mais do jogo. Gabriel Taliari teve chance de frente para Rafael e acertou o travessão. A bola ainda quicou na linha, mas não entrou. O Juventude tem seis vitórias em três empates como mandante no Campeonato Brasileiro. Duas das igualdades foram no Mané Garrincha, uma contra o Atlético-MG, na 17ª rodada e neste domingo, contra o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 x 0 SÃO PAULO

JUVENTUDE – Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio); Caíque, Jadson (Luís Oyama) e Jean Carlos (Ewerthon); Lucas Barbosa (Luis Mandaca), Erick e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha (Ferrares), Arboleda, Alan Franco, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Bobadilla (Galoppo), Luciano (Wellington Rato) e Lucas Moura; Ferreirinha (Rodrigo Nestor) e André Silva (Juan). Técnico: Luis Zubeldía.

CARTÕES AMARELOS – Alan Franco, Luciano e Luis Zubeldía (São Paulo); Jadson, Rodrigo Sam, João Lucas e Caíque (Juventude).

CARTÃO VERMELHO – Carlos Gruezo (auxiliar técnico do São Paulo).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA – R$ 2.913.609,00.

PÚBLICO – 26.476 presentes.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

