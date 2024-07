Sensacional: alunos recriam sessão nostálgica de fotos dos anos 60 a 80

O trabalho de uma eletiva está chamando a atenção nas redes sociais da Escola Municipal em Tempo Integral Sebastião Costa, localizada no distrito de Itaici, interior do município de Muniz Freire.

“De Volta Para o Passado”, projeto de uma eletiva organizada pelos professores Bruno Feletti e Valéria Ribeiro, trabalhou a narrativa de uma volta aos estilos musicais e de vestimenta, passeando basicamente pelos anos 60, 70 e 80.

Leia Também: Conheça os robôs desenvolvidos por estudantes de Conceição do Castelo

A eletiva é um componente integrador da parte diversificada que compõe a organização curricular das escolas em tempo integral. As aulas são organizadas, geralmente, por uma dupla de professores que apresentam o tema num feirão de propostas e os estudantes fazem a escolha da eletiva da qual quer participar, escolhendo aquela com assuntos dos seus interesses.

Na EMTI Sebastião Costa, as aulas de eletivas são um sucesso entre os estudantes, pois apresentam conteúdos que chamam a atenção deles. Segundo o coordenador Pedagógico, Oneísio Andrade Ribeiro, que também é professor de eletiva, as aulas são atraentes por que o estudante escolhe os assuntos de seu interesse e os professores, pautados nos sonhos dos estudantes, planejam aulas que despertam interesse, participação e muita aprendizagem. A cada trimestre, as eletivas encantam e ensinam, formando estudantes protagonistas da sua própria aprendizagem.

Desta vez, a eletiva “De Volta ao Passado” proporcionou aos estudantes um encontro do hoje com o passado que chamou a atenção de todos. Os professores realizaram uma sessão nostálgica de fotos que propôs algumas releituras de grandes artistas e mostrou um pouco do estilo dos anos 60 a 80.