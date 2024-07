Conheça os robôs desenvolvidos por estudantes de Conceição do Castelo

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, Escola do Futuro localizada no município de Conceição do Castelo, desenvolveu, entre os meses de abril e junho, um robô seguidor de linha com os alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental.

O projeto foi realizado durante as aulas da disciplina eletiva Robot Elisa, sob a orientação dos professores Paulo Alexandre Novo e Pedro Henrique Milagre.

Leia Também: Anchieta recebe palestras e ações sobre direitos da pessoa idosa

Para a realização, a turma foi dividida em cinco grupos, cada um responsável pela construção de seu próprio robô. Para realizar a tarefa, os estudantes montaram o robô, conectaram os jumpers, a ponte H e os sensores seguidores de linha.

Em seguida, programaram o robô usando o programa mBlock, que permite a programação em blocos. Por fim, calibraram os sensores para que o robô pudesse seguir uma linha preta. Também realizaram ajustes, investigando as causas de quaisquer problemas que o robô estivesse enfrentando ao seguir a linha, preparando-o para ser apresentado para a comunidade escolar.

O professor Paulo Alexandre Novo destacou que o uso pedagógico da robótica permite aos educandos desenvolver diversas habilidades ao transformar conceitos abstratos em algo concreto.

“Ao ter acesso às ferramentas, peças, placas, motores, circuitos, drivers, programação com blocos e outros materiais, ocorre um empoderamento do saber, pois todos conseguem ver suas produções se concretizando e se sentirem parte do processo”, enfatizou.

O professor Pedro Henrique Milagre ressaltou também que o projeto resultou em uma experiência prática e colaborativa que desenvolveu habilidades de análise, planejamento, criação e execução de ideias em mecânica, eletrônica e programação.

“Ao construírem um robô seguidor de linha com o kit de Arduino, os estudantes também exercitaram o trabalho em equipe, protagonismo, a curiosidade e a criatividade, além de aprimorarem o pensamento crítico e suas capacidades de investigação e resolução de problemas, preparando-os para enfrentar os desafios do cotidiano”, apontou o docente.

Escola do Futuro

O Programa Escola do Futuro é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que propõe o desenvolvimento da Cultura Digital, por intermédio de metodologias inovadoras e o uso de tecnologias educacionais no cotidiano escolar.

A Escola do Futuro está inserida num conjunto de ações implementadas pela Sedu para a oferta de uma educação mais atual, integral e inovadora, alinhadas à legislação educacional vigente e com a garantia do pleno desenvolvimento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e do Currículo do Espírito Santo na Rede Pública Estadual de Ensino. Um dos principais objetivos do Programa Escola do Futuro é colaborar para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais.

Fonte: Sedu