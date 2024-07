Setor de rochas se reunirá para debater o mercado na Fenarq Design

Em uma década, o Espírito Santo foi responsável por mais de 90% das exportações de rochas ornamentais trabalhadas no País, chegando a 94,6% no último ano. O levantamento foi realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves. E é com essa relevância no Estado que o setor de rochas reunirá players do setor na maior feira de Engenharia, Arquitetura e Design do Sudeste, a FENARQ DESIGN. O evento acontece dos dias 4 a 7 de julho, no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim.

O Sindirochas (Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo), único representante legal das empresas do setor de rochas do Estado, se unirá ao Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais), que fomenta exportações no segmento do mármore e granito, para o 1° Encontro de Empresários do Setor de Rochas, no dia 4 de julho, de 16h às 18h.

Com o tema “Rochas Ornamentais: do pioneirismo à evolução atual e suas potencialidades”, o encontro receberá como painelista o presidente do Sindirochas, Ed Martins, o presidente do Centrorochas,Tales Machado e Araciene Scaramuzza, empresária do setor de rochas. Para prestigiar, basta realizar o credenciamento através do site fenarqdesign.com.br.

Segundo a CEO da feira, Cíntia Mattos, é de extrema importância a realização de um evento como a FENARQ DESIGN no Espírito Santo porque como o nosso estado é o maior produtor do setor, os profissionais do meio precisam ser inseridos cada vez mais no mercado do consumo desse material, assim compreendendo com uma maior magnitude sobre todas as possibilidades disponíveis. “As rochas conseguem projetar as potencialidades das produções capixabas para o país e para o mundo. A FENARQ DESIGN é justamente o local para evidenciar essas possibilidades”, diz.

FENARQ DESIGN

Entre granito bruto, mármore bruto e rochas ornamentais, o principal destino das rochas capixabas têm sido os Estados Unidos. Em 2023, o país norte-americano respondeu por 65,9% do valor total das exportações do produto entre todos os destinos. O segundo lugar ficou com a China, que registrou aumento nos últimos três anos, chegando a responder por 9,6% do valor total em 2023. Ainda segundo o estudo, o México ficou com o terceiro lugar, sendo responsável por 6,3% do valor, no mesmo período.

Milhares de empresas e profissionais do Espírito Santo e de outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, já confirmaram presença no evento.

Expectativa

São esperados mais de 40 milhões em negócios durante a feira. Neste ano, são previstas mais de 12 mil pessoas – entre consumidores finais e players do mercado – circulando entre mais de dois mil metros quadrados de área montada para as exposições.

SERVIÇO

FENARQ DESIGN

Data: 4 a 7 de julho

Local: Athenas Hall. Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 927º – BR 482, Safra – Cachoeiro de Itapemirim.

Credenciamento: através do site fenarqdesign.com.br