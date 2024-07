Shannen Doherty fez lista de famosos vetados em funeral

A atriz Shannen Doherty, a Brenda de Barrados no Baile, morreu neste sábado, 13, aos 53 anos. Diagnosticada com um câncer de mama há nove anos, a artista tratava a doença em estágio avançado. A notícia da morte foi confirmada pela assessora da atriz à People no domingo (14).

Shannen falava abertamente sobre o câncer para conscientizar as pessoas e arrecadar fundos para pesquisa. Em janeiro, meses depois de revelar que a doença havia se espalhado para seus ossos, a atriz comentou sobre os pedidos que fez para seu funeral e até uma lista de famosos que não poderiam participar da cerimônia.

Em um podcast publicado no YouTube, Let’s Be Besties…with Chris Cortazzo, a artista disse que gostaria que seu amigo de longa data, Chris Cortazzo, fosse o executor de seu testamento.

Na conversa, Shannen não chegou a revelar os nomes dos famosos que não gostaria em seu funeral, mas disse que já não esperava que eles fossem à cerimônia. “Não os quero lá porque os motivos para aparecerem não são os melhores”, comentou ela.

A atriz abordou seu desejo de ser cremada e que suas cinzas fossem misturadas com as de seu cachorro e de seu pai. Ela ainda falou sobre os desafios que enfrentou durante o tratamento contra o câncer de mama.

“Eu reclamo, sim, só não reclamo na frente de todo mundo. Tenho muitos momentos em que sou a pessoa que chora sozinha. Nós parecemos ser fortes, como lutadores, mas também temos nossos momentos de fraqueza”, disse.

No entanto, Shannen havia revelado o diagnóstico de câncer de mama em 2015, quando fez uma mastectomia, quimioterapia e radioterapia. A doença entrou em remissão em 2017, mas voltou dois anos depois.

Em junho do ano passado, a atriz contou que a doença havia se espalhado para o cérebro e, em novembro, disse que o câncer se espalhou para os ossos. Portanto, em abril, Shannen havia revelado que estava vendendo seus bens materiais após o avanço da doença.

A atriz ficou conhecida como a personagem Brenda Walsh do seriado Beverly Hills 90210, que no Brasil se chamava Barrados no Baile, de 1990. Ela também interpretou Prudence Halliwell em Charmed: Jovens Bruxas, de 1998.

Estadao Conteudo