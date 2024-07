Silvio Santos: SBT revela motivo da internação do apresentador

O SBT confirmou que o apresentador Silvio Santos, 93, está internado com H1N1. A informação veio por meio de um comunicado enviado na quinta-feira (18). Na quarta, 17, o Estadão já havia confirmado a hospitalização do apresentador pela doença, que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares, no Hospital Albert Einstein.

Na manhã desta quinta (18), a reportagem entrou em contato com a equipe do hospital, que disse não ter informações sobre a internação de Silvio. No dia anterior, o SBT havia negado a hospitalização.

Segundo a nova nota da emissora, o apresentador “está sendo medicado no hospital e está bem”. O comunicado também agradecia “o carinho de todos”.

“O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos.”

Uma fonte próxima à família havia afirmado, na quarta, que Silvio “está bem”. Ele está afastado da televisão desde 2022, quando apresentou pela última vez o tradicional Programa Silvio Santos. O apresentador, depois de passar definitivamente a apresentação da atração para sua filha Patrícia Abravanel, disse que estava “com preguiça” de trabalhar. A mesma justificativa foi dada diversas vezes por suas filhas.

Nesse meio tempo, fez raras aparições, como em dezembro de 2023, quando recebeu os fãs na porta de casa para comemorar seu aniversário. Vestindo pijama, Silvio aparentava boa saúde, apesar de estar auxiliado por seus funcionários.

Em recente entrevista, sua filha mais velha, Cintia Abravanel, afirmou que o pai estava “ótimo” de saúde, mas que o público espera por “um Silvio Santos que não existe mais”.

O que é H1N1

O H1N1 é um vírus da família influenza (gripe) do tipo A. Sua transmissão é mais frequente no inverno e os sintomas são típicos de uma infecção respiratória: febre alta, tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, dor de cabeça e mal-estar geral.

O vírus, embora tenha resolução espontânea na maioria dos casos, é especialmente perigoso para populações com sistema imunológico mais frágil, como idosos, crianças menores de seis anos e gestantes. Esses são, inclusive, alguns dos públicos-alvo para a campanha de vacinação contra a gripe oferecida pelo SUS todos os anos. O imunizante disponibilizado na rede pública protege contra três tipos de vírus influenza, incluindo o H1N1.

Embora a vacina não evite a infecção em todos os casos, ela reduz de forma importante o risco de complicações e morte. Para os já infectados, o tratamento é feito com o antiviral fosfato de Oseltamivir (Tamiflu). Ele deve ser administrado preferencialmente nas primeiras 48 horas após aparecerem os sintomas, pelo período de cinco dias.

