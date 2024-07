Superação! Jovem castelense vence câncer e se torna o Mister Eco Brazil

Kauã Cecotti Cotta, nascido em Castelo, mais conhecido como Kauã Cotta, tem 19 anos e foi diagnosticado com câncer de testículo em 2023, quando tinha 18 anos. O modelo venceu o Mister Eco Brazil 2024 Teen, além disso, também é digital influencer e ator em construção.

Kauã conta como descobriu o câncer: “Percebi que meu testículo estava maior que o outro em 2022, assim, achei que era normal e até procurei na internet. Lá mostrou que era hidrocele e que durante seis meses voltaria ao normal. Eu tinha vergonha e medo, e não queria contar para ninguém, nem para minha família. Assim, esperei fazer 18 anos, para ir atrás, porque já teria responsabilidade e não precisaria depender de ninguém”.

Logo após fazer 18 anos, Kauã foi atrás de respostas para o que estava acontecendo. Porém, a solicitação para seu problema, só saiu em março de 2023.

“Em 2023, estava me preparando para o concurso do Mister Eco Brazil, que aconteceu em Brasília. Estava todo feliz por saber que eu iria para Brasília, para representar o Estado do Espírito Santo. Porém, consultei em março o doutor, quando ele disse que poderia ser hidrocele mesmo, mas só depois dos exames e da ultrassom, que saberia o que seria”, ressaltou o jovem modelo.

Resultado dos exames

O digital influencer fez o ultrassom, resultando que não havia líquido, porém havia massa. Quando mostrou ao médico, recebeu a triste notícia que estava com um tumor.

“Quando fui diagnosticado com tumor, o doutor logo marcou a cirurgia para retirada. Assim, eu não poderia ir para o concurso, pois teria que me cuidar primeiro. Mas, logo pensei que perderia tudo, que ali era o final da minha vida e, quando saiu a biópsia, mostrou que existia partículas malignas. A condição era uma mistura de dois tumores”, disse Kauã.

Início do tratamento

No dia 11 de setembro de 2023, o modelo começou a fazer quimioterapia, assim, tendo que parar com tudo, para cuidar de sua saúde. “Não deixei de ser feliz, não deixei de estudar fotografia, não deixei de curtir a vida. Sai para várias festa, eu só queria ser feliz, nunca deixei que o câncer fosse mais forte que eu. Sei que poderia ser alguém na vida”, frisou o influencer.

“Minha mãe, Lucinea Cecotti Cotta, estava sempre lá comigo, ao meu lado, meu pai, José Rubens Cotta, também me apoiava muito, junto aos meus irmãos. Renata Maria, modelos, vários amigos e familiares, orando por mim”, ressaltou.

Assim, no dia 13 de dezembro do ano passado, Kauã venceu o câncer, e ficou alguns dias se recuperando, em janeiro. Aliás, foi quando voltou a viajar, indo até o Rio de Janeiro para estudar, se preparar e treinar, para participar do concurso de Mister Eco Brazil 2024. O evento aconteceu em São Paulo, e o modelo estava na categoria “Teen”, representando o Espírito Santo.

“Duas datas são muito importantes para mim. Dia 13 de dezembro, quando venci o câncer, e dia 25, quando fui homenageado pela minha vitória, recebendo a faixa do Mister Eco Brazil Teen 2024”, diz Kauã.

Modelo desde 2020

Kauã está na carreira de modelo desde 2020. “Durante esses quatro anos, passei por várias dificuldades, erros, obstáculos, vitórias e desafios. Mas, eu nunca desisti, quando quero chegar a um lugar, eu chego. Não sou de desistir fácil, e sei que não é fácil chegar! Não é do dia para a noite, ou da noite para o dia, que vamos conquistar tudo que queremos. A vida não é fácil, mas nada é impossível”.

“Hoje, estou inspirando muitas pessoas, por mostra que podemos ser o que quiser, basta acreditar, basta ser forte. Quando queremos e fazemos, conseguimos e conquistamos”, finalizou Kauã Cotta.

O que é o Mister Eco?

O Mister Eco Brazil é um concurso sobre ecologia, sobre a importância do meio ambiente, onde participam um representante de cada Estado do Brasil. “Hoje, minha missão é de promover a ecologia e ajudar as pessoas, para entenderem a importância do meio ambiente e os cuidados que devemos ter com ele”.

O concurso aconteceu na parte da manhã, onde foi realizado um ensaio. Já na parte da noite, teve o desfile com a roupa do evento. Contudo, o segundo look, foi com a sunga do patrocinador e o terceiro look, foi elegante, um blazer com bermuda.

“No concurso, fui homenageado pela minha história, pela minha vitória de vida, foi uma homenagem que eu não estava esperando, foi uma grata surpresa”, frisou o modelo.

“Quando começaram a contar minha história, eu comecei a me emocionar, nem pensava mais que eu iria ganhar a faixa, Só de eu estar lá, vivendo uma experiência nova, ter conhecido várias pessoas, já foi um prêmio. Mas quando ele começou contar minha história, eu me emocionei, porque eu estava vivo, vivendo aquele momento, e contando minha história de superação. Eu passei por cima de tudo, dei uma virada na vida, e conquistei o prêmio”.

Aliás, o influencer disse que quando ouviu chamar “Espírito Santo”, se emocionou. Não só por representar o Estado, mas também por mostrar, que chegar ali, não foi nada fácil.

“Agradeço a Deus pela minha vida, meu corpo, minha família, minha carreira, por toda família da agência e por todas as pessoas, que nunca deixaram de estar do meu lado”, ressaltou.

Próximos passos?

“Quando venci o câncer, voltei a me preparar, estudar e me profissionalizar, para minha carreira. Meus planos para o futuro são trabalhar com o que mais amo. Também viajar e poder dar uma vida melhor para minha família”, finalizou Kauã Cotta.