Suspeito de matar ex-mulher em Venda Nova é preso

Uma ação conjunta realizada na tarde desta terça-feira (9) culminou na prisão do homem de 25 anos, suspeito de ser o autor do assassinato de Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos. O homem foi preso em Venda Nova do Imigrante, mesmo município onde o crime ocorreu.

O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (8) e, assim que tomaram conhecimento do fato, os policiais iniciaram diligências para elucidar o fato. Na manhã de terça-feira (09), a Polícia Civil representou pela prisão do indivíduo, que é ex-companheiro da vítima, o que foi deferido pelo Poder Judiciário. De posse da ordem de prisão, os policiais iniciaram as buscas, localizando o suspeito no Centro de Venda Nova do Imigrante, nas proximidades da rodoviária da cidade.

Jhonatan Bautz Dordenoni não ofereceu resistência, sendo algemado e conduzido à Delegacia, onde os procedimentos de praxe estão em andamento. “No momento da prisão, o pai do suspeito alegou que estaria levando-o pra se apresentar na Delegacia, mas como a Polícia já estava monitorando e seguindo todo mundo, a gente conseguiu pegar antes”, disse o o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante.