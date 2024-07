Suspeitos em moto são detidos com arma e drogas em Cachoeiro

Dois homens, identificados como D.L.D e D.S.B.R, ambos de 21 anos de idade, foram detidos com arma e drogas em uma moto na última quinta-feira (25), no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, os militares abordaram uma motocicleta Twister, de cor prata e sem placa, com dois suspeitos. Nisso, os policiais suspeitaram e com o nacional D.S.B.R, os militares encontraram uma arma de fogo. Já com D.L.D foi encontrada certa quantidade de droga.

Entretanto, a equipe foi até a residência de D.S.B.R e no local encontraram uma pistola Bereta calibre 7,65; um carregador do mesmo calibre, 64 vidros vazios de material para endola; nove buchas grandes de maconha (75g), oito pedras de crack (05g); 25 potes de Skunk (105g); 16 pinos de cocaina (10g); nove pedras de Ecstasy; 69 unidades de haxixe (80g); um tubo maconha (20g) e dois celulares.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à 7ª Delegacia Regional do município, juntamente com o material apreendido.