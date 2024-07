Polícia aprende drogas com suspeito de tráfico em Cachoeiro

Nesta quinta-feira (25), policiais militares apreenderam drogas próximo a EEEFM “Professor Claudionor Riberio”, no bairro Maria Ortiz, rua Doutor Brício Mesquita, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 12h, em patrulhamento, os policiais visualizaram dois indivíduos, que saíram correndo ao perceber a presença dos militares. Os suspeitos correram em direção a uma obra abandonada.

Após fazer uma busca no local, os policiais localizaram um dos indivíduos, e ainda de acordo com a PM, junto ao suspeito foram encontrados R$ 97,00, quatro buchas de maconha e sete pinos de cocaína.

Assim, o suspeito foi conduzido a 7ª Delegacia Regional, para as devidas providências. Foi necessário o uso de algemas, para manter a integridade física do indivíduo.

