Suzano adquire duas fábricas da Pactiv Evergreen nos Estados Unidos

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, anuncia a aquisição de duas fábricas da Pactiv Evergreen nos Estados Unidos. A transação ampliará a presença da Suzano na América do Norte e marcará a entrada da companhia no mercado de embalagens para consumo e food service na região. O acordo, de US$ 110 milhões, inclui as fábricas de Pine Bluff, no estado do Arkansas, e Waynesville, na Carolina do Norte, onde são produzidos papelcartão para embalagens de líquidos e copos de papel.

Sujeita a aprovações regulatórias, previstas para ocorrerem até o final deste ano, a transação adicionará aproximadamente 420 mil toneladas integradas de papelcartão à capacidade anual de produção da Suzano. Com o acordo, a multinacional brasileira se tornará uma grande fornecedora de papéis utilizados na produção de Liquid Packaging Board, material amplamente difundido no mercado alimentício norte-americano, além de possibilitar a ampliação de sua posição de fornecedora no segmento de copos de papel.

Além da aquisição das fábricas, a Suzano formalizou um acordo de longo prazo com a Pactiv Evergreen para continuar fornecendo o papelcartão usado em embalagens de líquidos nas unidades de conversão da empresa norte-americana.

A Suzano é a maior fornecedora de celulose de fibra curta da América do Norte, possui escritório em Fort Lauderdale, na Flórida, e um centro de tecnologia próximo a Vancouver, no Canadá. Produtora relevante de matéria-prima para as indústrias de alimentos e bebidas na América Latina, a Suzano, aproveitando seu conhecimento operacional e experiência no setor de papelcartão, e em parceria com o time da Pactiv Evergreen, trabalhará para aprimorar a competitividade estrutural e a rentabilidade dos ativos adquiridos, os quais já se encontram bem posicionados na curva de custo da indústria de embalagens norte-americana.

“Esta aquisição está alinhada à nossa estratégia. Estamos ingressando no mercado da América do Norte como um produtor competitivo de papelcartão, com ativos em localização geográfica privilegiada do ponto de vista operacional e logístico, que abre inclusive novas oportunidades para crescimento”, afirma o Vice-presidente Executivo de Papel e Embalagens da Suzano, Fabio Almeida. “Ao completarmos 100 anos, vemos este acordo como um investimento no futuro da empresa, e estamos ansiosos para construirmos um relacionamento duradouro e positivo com os times de Pine Bluff e Waynesville, e com as comunidades vizinhas às fábricas”, completa o executivo.

Os ativos adquiridos têm como diferenciais a grande disponibilidade de madeira na região, o baixo custo da energia e o acesso privilegiado a ferrovias, portos e rodovias.

A conclusão da transação está sujeita à verificação de condições precedentes previstas em transações dessa natureza, incluindo a aprovação por autoridade concorrencial. Uma vez aprovada, a aquisição dos ativos ocorrerá na conclusão do acordo, estando o preço sujeito a ajustes econômicos e operacionais usuais para esse tipo de transação. O valor acordado não possui materialidade à alavancagem financeira ou ao nível de endividamento da Suzano.

CONHEÇA A SUZANO

Sobre a Suzano – A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).