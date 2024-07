Polícia divulga detalhes da morte de taxista no Espírito Santo

O taxista José Erculano Marques, de 75 anos, morreu trancado dentro do porta-malas do próprio veículo próximo à uma ferrovia, no bairro Jacuhy, na Serra, no Espírito Santo. O carro foi encontrado abandonado na região em março deste ano.

Segundo a Polícia Civil, José Erculano trabalhava como taxista há 35 anos. Aliás, imagens registradas pela câmera de videomonitoramento mostram os supeitos, sendo dois homens e uma mulher, próximo ao ponto de táxi onde a vítima trabalhava.

O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, relatou que no dia do crime, José Erculano seguiu para o trabalho normalmente. “No dia 9 de março de 2024, a vítima seguiu normalmente a sua rotina de trabalho. Então, por volta de 10h20, os três suspeitos do crime embarcam no táxi da vítima. O que nos chama a atenção é que o veículo da vítima é o quarto da filha”, explicou.

Taxista morto dentro do porta-malas

Os criminosos colocaram a vítima dentro do porta-malas e levaram para uma região próxima de uma ferrovia. Aliás, investigações apontaram que José Erculano ficou dentro do veículo por mais de 6 horas, em baixo do sol.

“Solicitei ao Incaper os dados meteorológicos do dia 9 e 10 de março, com as temperaturas pontuais. Eles enviaram esses dados e a gente constatou que naquela região, o veículo ficou mais de 20 horas estacionado. E dessas horas, mais de 10 horas ele ficou no período diurno. Sendo que, grande parte dele, com exposição ao sol”, relata o perito oficial criminal da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), Carlos Augusto Chamoun.

Taxista tentou sair do porta-malas

O perito informou, ainda, que a vítima tentou sair de dentro do porta-malas do veículo usando uma barra de ferro. “Foi encontrado uma barra de ferro ao lado do corpo da vítima. Tinha vários amassamentos no forro interno do porta-malas e retirada a parte interna retirada. Aliás, havia lesões nas mãos da vítima, a lesão na região frontal da vítima e machas de sangue”, explica Chamoun.

A polícia ainda não identificou os suspeitos do crime. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) pede ajuda da população para que se souberem de alguma informação, denuncie de forma anônima utilizando o site disquedenuncia181 ou pelo telefone 181.