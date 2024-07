Polícia recupera celulares furtados de farmácia de manipulação no ES

Na última quarta-feira (10), a Polícia Civil recuperou dois celulares que foram furtados de uma farmácia de manipulação na Praia do canto, em Vitória.

Segundo as investigações, antes de invadir a loja forçando a porta de entrada no dia 26 de junho, o criminoso quebrou o sensor de alarme do estabelecimento. Após entrar, ele foi até às gavetas do balcão e furtou dois aparelhos telefônicos, fugindo logo em seguida.

Os policiais civis diligenciaram e recuperaram os dois celulares com pessoas diferentes. Os dois suspeitos estão sendo investigadas pelo crime de receptação. “As diligências continuam com o objetivo de identificar o criminoso, que está sendo investigado pelo crime de furto qualificado. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181”.