Concurso “Cantando a Fé” comemora o Jubileu de Prata em Vargem Alta

Dando continuidade à celebração do jubileu de prata da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe em Vargem Alta, foi lançado o Concurso de Música “Cantando a Fé”. Evento especial que tem como objetivo celebrar o Ano Jubilar da paróquia, destacando sua caminhada pastoral e missionária ao longo de 25 anos de evangelização.

O concurso de música visa não apenas marcar as comemorações do ano jubilar, mas também promover um intercâmbio cultural, resgatar a história da paróquia e a história de Nossa Senhora de Guadalupe, além de descobrir, incentivar e revelar novos talentos musicais. É uma oportunidade única para promover a evangelização através da música e celebrar a rica história da comunidade paroquial.

Os interessados em participar podem acessar o edital e obter todas as informações necessárias AQUI.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente online, no período de 30 de agosto a 30 de setembro, por meio de formulário online. Clique AQUI para acessar.

O Concurso será composto por duas fases. A primeira será as audições às cegas para avaliação inicial das músicas inscritas e a segunda, que é a fase final, com as apresentações e escolha dos vencedores.

As três melhores colocações serão premiadas da seguinte forma: o 1º lugar receberá um troféu mais a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), o 2º lugar receberá um troféu mais a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), e o 3º lugar receberá um troféu mais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A grande final, com as apresentações dos finalistas, será realizada no dia 30 de novembro de 2024, em local a ser definido.

Este concurso promete ser um marco na celebração do jubileu de prata da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, destacando a fé, a criatividade e a cultura da comunidade. Participe e celebre conosco este momento especial.