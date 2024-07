Três paraguaios são presos com 1,5 tonelada de maconha

A polícia interceptou um ônibus com uma tonelada e meia de maconha apreendida em São Paulo, em um fundo falso, na madrugada de segunda (15), na rodovia Raposo Tavares, no oeste paulista. Três homens de nacionalidade paraguaia, sendo os dois motoristas e um guia de viagem, foram presos por tráfico internacional de drogas.

O ônibus de excursão, com a maconha apreendida em São Paulo, e com placas do Paraguai, fazia o itinerário de Assunção, a capital paraguaia, até São Paulo. Os policiais pararam o veículo na base do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, no km 561 da rodovia, próximo à área urbana de Presidente Prudente.

Conforme a Polícia Militar do Estado de São Paulo, os militares fizeram vistoria minuciosa após o motorista titular e o reserva ficarem nervosos. Aliás, os policiais descobriram um fundo falso sob o bagageiro onde estavam as malas dos viajantes, que escondia 1.543 quilos da droga. Os motoristas apontaram o guia paraguaio como responsável pela carga, que seria entregue na capital paulista.

A polícia apreendeu o ônibus e os passageiros precisaram aguardar a chegada de outro veículo da empresa para seguir viagem. A equipe apresentou a ocorrência na Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente, por se tratar de tráfico internacional. Os três suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, ficaram presos – dois eram primários e o terceiro tinha antecedente criminal por tráfico de drogas. A Polícia Militar informou que criminosos usam a rodovia como rota para escoamento de drogas, por isso conta com fiscalização ativa 24 horas, através do policiamento rodoviário.

Estadao Conteudo