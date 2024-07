Polícia investiga morte de bebê de dois meses no interior de Castelo

A Polícia Civil de Castelo investiga a morte de um bebê de quase dois meses, no distrito de Aracuí. A criança, que nasceu no dia 21 de maio, foi encontrada morta pelos pais na manhã desta segunda-feira (15).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe do Samu contou que foi acionada pelos pais por volta das 6h10, após observarem que a criança estava com a pele fria, desacordada e com sangramento no nariz.

Ainda, de acordo com o relato dos pais, a criança tinha sido amamentada por volta das 20h de domingo (14), e depois entre 2h e 3h da madrugada. Após a última amamentação, a mãe colocou a criança no berço e seguiu até sua cama para dormir. Quando acordou, percebeu que a criança estava com e pele fria a chamou o pai do bebê.

Ele teria retirado a criança do berço e mexeu em sua cabeça, com a intenção de reanima-lo, mas percebeu que o sangramento aumentou, colocou o bebê no berço e acionou o Samu.

A Polícia Civil também foi acionada e esteve no local, e conversou com os pais da criança. O corpo do bebê foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A causa da morte da criança ainda não foi divulgada.