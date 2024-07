Três pessoas são presas com drogas em Guaçuí

A Polícia Civil prendeu três pessoas suspeitas de tráfico de drogas no bairro São Miguel, em Guaçuí, na noite da última quarta-feira (3).

A PC informou que policiais foram até a residência e cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o homem, de 39 anos. Além disso, duas mulheres, de 28 e 26 anos, também estavam no local.

Na casa, os policiais apreenderam 26 buchas de maconha com peso de aproximadamente 50 gramas, um tablete pequeno de maconha pesando cerca de 5,0 gramas, 13 papelotes de cocaína com um total de 15 gramas, prontas para comercialização, além de material para embalar drogas, três aparelhos celulares, uma folha com a anotação do tráfico de drogas em Guaçuí e R$ 70,00 em espécie.

Aliás, segundo a Polícia Civil, o homem já possui passagem por tráfico de drogas. Já as duas mulheres não possui registros criminais. O preso foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e as presas para o Centro Provisório Feminino também em Cachoeiro.