Integrante de associação criminosa é preso em Marataízes

Na tarde desta terça-feira (3), a Polícia Civil prendeu um homem, de 47 anos, suspeito de envolvimento em uma associação criminosa no bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes.

De acordo com a Polícia Civil, policiais da Delegacia de Polícia de Marataízes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor ao vulgo “Léo Tubarão”, suspeito de participação e associação ao tráfico de drogas no município.

O delegado titutal da Delegacia de Polícia de Marataízes, Thiago Viana, informou que mandado de prisão foi expedido após a investigação revelar uma associação criminosa formada por quatro traficantes que atuavam na rua da bacia, em Marataízes.

Ainda, segundo o delegado, dois integrantes continuam foragidos, dentre eles o líder da associação, conhecido como “Careca”. O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde ficará preso à disposição da justiça.

