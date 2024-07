Trote: suposto incêndio em veículo mobiliza bombeiros em Cachoeiro

Um suposto incêndio em um veículo mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quarta-feira (24).

Segundo o capitão comandante de companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Cachoeiro, capitão Fabrício Brito, os bombeiros receberam um chamado de que havia um incêndio com vítima em um veículo no bairro zumbi. “Fomos acionados na noite de ontem, para atender um chamado de incêndio em veículo com vítima e, chegando no local, constatamos que era trote”, explicou.

Além disso, Fabrício explicou que os bombeiros estão recebendo muitos casos de trotes no município. “Esses trotes geram um prejuízo pra gente, pois é necessário de emprego de hora de homem, além do gasto de combustível e máquinas. Aliás, o trote atrapalha o nosso trabalho, pois neste caso, se surgisse uma ocorrência de urgência, não poderíamos atender porque estaríamos empenhado nesta”, relatou.

Trote é crime

Em 2021, em meio à pandemia de covid-19, foi sancionada lei que responsabiliza quem fizer trote contra serviços públicos estaduais. O delito está previsto no artigo 340 do Código Penal (com pena que pode variar de seis meses a um ano).

Veja o vídeo:

Vídeo: Corpo de Bombeiros