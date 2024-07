Cinco pessoas são presas por furto e receptação de roupas em Marataízes

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas por furto e receptação de roupa em duas lojas localizadas na Barra de Itapemirim, em Marataízes. Segundo a polícia, o crime aconteceu na última terça (23) e quarta (24).

Segundo o delegado titular da Delegacia de Marataízes, Thiago Viana, os furtos das peças de roupa aconteceram em duas lojas do município. “Eles arrombaram a porta da loja e levaram diversas blusas e calçados do estabelecimento. Com a informação das características dos suspeitos, os policiais foram até a casa da namorada de um deles e recuperaram parte significativa dos bens furtados”, explicou Thiago.

Além disso, na mesma residência, os policiais encontraram mais roupas que haviam sido furtadas em outra loja na terça-feira (23). “Foram realizadas mais diligências no bairro Barra de Itapemirim, sendo presos mais dois receptadores de roupas furtadas nas duas lojas, sendo que um desses receptadores também foi preso em flagrante”, contou.

Os suspeitos foram autuados por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno. As pessoas que receberam e adquiriram as roupas foram autuados por receptação. Os furtadores e um receptador foram encaminhados ao sistema prisional. Já os demais pagaram fiança e responderão pelo crime em liberdade.