Urgente: corpo é encontrado boiando no rio Itapemirim

Um corpo, aparentemente de um homem, foi encontrado no rio Itapemirim na manhã desta segunda-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim.

O corpo, trajando bermuda preta e aparentemente sem camisa, foi encontrado por um policial militar, à paisana, que tem o hábito de pescar na região.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, arrastou o corpo até às margens do rio Itapemirim e aguarda a chegada da Perícia Técnica da Polícia Civil. Mais informações em instantes.

