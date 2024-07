Urgente: teto de loja desaba no centro de Cachoeiro

O teto de uma loja desabou na tarde desta terça-feira (2), no bairro Guandú, região central de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), uma equipe foi acionada e está no local realizando os trabalhos necessários. Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido. Mais informações em instantes.