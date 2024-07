Ocupantes ficam feridos após carro capotar em Marataízes

Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar na avenida Espinha de Peixe, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (1º).

De acordo com a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Na UPA, o condutor relatou aos militares que seguia sentido bairro Acapulco à Vila do Itapemirim, quando perdeu o controle do veículo e capotou. Ele sofreu escoriações no braço e sentia fortes dores na região do abdômen.

Já a segunda vítima, que estava no banco do carona, teve escoriações no pé esquerdo, ombro direito, além de dores na cabeça e no abdômen. O estado de saúde delas não foi informado.