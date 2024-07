Vargem Alta: convenção do MDB acontece nesta sexta-feira (2)

A convenção do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Vargem Alta será realizada, nesta sexta-feira (2), no sítio Querência.

De acordo com a organização do partido, o evento acontecerá, a partir das 18h30. Atualmente o MDB é presidido no Espírito Santo pelo vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

Em Vargem Alta, a legenda abriga o prefeito Elieser Rabello, que disputará a reeleição. Outro pré-candidato que vai tentar chefiar o Poder Executivo de Vargem Alta é o Luciano Quintino, do Partido Liberal.