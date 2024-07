Vargem Alta: Prosperidade FC está na final do Capixabão feminino; veja

A grande final do Capixabão Feminino 2024 está cada vez mais perto! O Prosperidade FC, de Vargem Alta, enfrenta o Vila Nova, de Vila Velha, na disputa pelo título.

O confronto entre as duas equipes já é velha conhecido no Espírito Santo, esta edição é a quinta vez consecutiva que as duas equipes disputam o troféu da competição e, a sexta vez que as duas disputam a final.

O primeiro jogo desta grande final será realizado neste sábado (27), na casa do Prosperidade FC, no Estádio Humberto Scaramussa, localizado em Prosperidade, Vargem Alta.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo no canal do YouTube do Prosperidade FC.