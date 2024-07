Vasco bate o Atlético-GO e engata a quarta vitória seguida no Brasileiro

O Vasco da Gama venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), na noite desta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou aos 23 pontos na competição, ficando na 9ª colocação na tabela. David marcou o gol do cruzmaltino, que agora enfrenta o Atlético Mineiro, fora de casa, no próximo domingo (21).

O Vasco começou melhor a partida e criou as melhores chances. Na primeira etapa Vegetti cobrou pênalti no canto, mas o goleiro defendeu. Na sequência, bela jogada de Vegetti pela direita, que encontrou David, que serviu Praxedes para marcar, mas o VAR chamou e anulou o gol do Vasco. O Atlético Goianiense chegou apenas uma vez e parou no goleiro Léo Jardim.

Leia também: Corinthians aciona o Vasco na CBF por dívida de Lucas Piton de R$ 9 milhões

Na segunda etapa o gol veio após Hugo Moura encontrar David, na entrada da área, ele ajeitou e bateu forte de esquerda, no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar. O Vasco administrou bem e segurou o resultado que garantiu a quarta vitória seguida do Gigante da Colina.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 VASCO

17ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e horário: quarta-feira, 17 de julho de 2024, às 19h;

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO);

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP);

Gol: David (5’/2T)

Cartões: Hugo Moura, Mateus Carvalho e Rayan (Vasco); Adriano Martins e Janderson (Atlético Goianiense)

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius, Marcão e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal e Gabriel Baralhas; Shaylon e Luiz Fernando – Técnico: Vagner Mancini

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Praxedes, Adson (JP ou Rayan), David e Vegetti – Técnico: Rafael Paiva