Inscrições abertas para desafio de corrida e duathlon sprint no ES

O primeiro fim de semana de setembro será de muito esporte no município da Serra. Está marcado para o dia 8, a partir das 6h30, o “Desafio Nuts Multisport”, competição que reúne as modalidades de corrida e duathlon sprint (corrida + ciclismo). As inscrições para as duas provas já estão abertas.

No trajeto, que será no bairro Civit, irão acontecer uma prova de 10 quilômetros de corrida, além do duathlon sprint, que consiste em uma sequência de: corrida de 5 quilômetros, pedalada de 20 quilômetros, e uma segunda corrida de 2,5 quilômetros. Tudo isso sem parar.

A largada da corrida será às 6h30, com o duathlon spint começando a partir das 8h30. A largada tanto a corrida quanto o duathlon sprint será na Av. Paulo Miguel Bohomoletz, em Civit 1.

De acordo com Tiago Emerich, organizador do evento e CEO do Grupo Viva Nuts, as provas vão muito além de ser apenas uma competição e englobam diversos outros fatores de bem-estar físico e mental.

“O esporte funciona como um enorme potencializador de pessoas. Através da prática e vivência físicas, as pessoas ganham um novo sentido pra vida. E com isso, elas também podem experimentar consideráveis melhoras em vários aspectos da vida”, afirma.

As provas vão contar com ambulância, seguro de vida, além de todo apoio da Guarda Municipal da Serra e equipe de staff do evento. Também haverá uma estrutura de alimentação e hidratação pós-provas, com água à vontade, frutas selecionadas e açaí.

Inscrições

Os interessados em participar da competição devem acessar o site https://vivanuts.com.br/desafio2024 para adquirir o seu kit atleta das categorias, que são: profissional, melhor idade e PCD.

Todos os kits, seja da corrida ou do duathlon sprint, vão conter camisa, medalha de participação, chip da prova, seguro atleta, frutas e açaí. Os vencedores das provas também vão ganhar uma medalha exclusiva e um troféu.

Kit Atleta Corrida 10k – R$ 109,90

Kit Atleta Duathlon Sprint – R$ 199,90

Kit Atleta PCD Corrida 10k – R$ 62,95

Kit Atleta Corrida 10k Melhor Idade (Acima de 60 anos) – R$ 62,95

Kit Atleta Duatlhon Sprint Melhor Idade (Acima de 60 anos) – R$ 109,95

Além de Tiago Emerich, que também é triatleta e educador físico, o “Desafio Nuts Multisport” também é organizado pelo triatleta e educador físico Felipe Annunciato, e pelo programador Onério Sousa. Tiago e Felipe participaram recentemente da 4ª edição do “Desafio Rio Bike Run”, em junho, quando pedalaram mais de 500 quilômetros, da Serra até o Rio de Janeiro, e na sequência ainda correram os 42 quilômetros da Maratona do Rio.