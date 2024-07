VÍDEO | Carro fica com as rodas para cima após capotar em Cachoeiro

Um carro ficou com as rodas para cima após capotar na noite da última terça-feira (30), na Rua Domingos Alcíno Dadalto, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o veículo Fiat Siena, de cor prata, capotado com as rodas para cima. Populares que passavam pelo local ajudaram a virar o carro.

Não há detalhes sobre o estado de saúde do motorista e o que poderia ter provocado o acidente. A Polícia Militar foi procurada e informou que não houve registro da ocorrência.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias