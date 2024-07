VÍDEO | Casagrande diz quem vai apoiar nas eleições em Cachoeiro; confira

Em visita à região do Caparaó, na última sexta-feira (5), o governador Renato Casagrande (PSB) disse que está dialogando com aliados políticos em Cachoeiro de Itapemirim e revelou quem vai receber seu apoio nas eleições municipais.

Os aliados citados por ele são o ex-prefeito da Capital Secreta e atual deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), pai do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), e a ex-secretária de Obras de Cachoeiro de Itapemirim, do atual governo de Vitor Coelho (PSB), Lorena Vasques.

“Theodorico Ferraço é aliado nosso, a Lorena é nossa aliada. Ainda estou no processo de conversa com eles. Com Lorena, estive essa semana, conversamos um pouco. Tenho conversado com Ferraço, e observado todos os movimentos para respeitar nossos aliados em Cachoeiro de Itapemirim”, disse Renato.

Corrida eleitoral

Além de Theodorico Ferraço (PP) e Lorena Vasques (PSB), Léo Camargo (PL), Diego Libardi (Republicanos) e Carlos Casteglione (PT), estão na corrida eleitoral do maior reduto eleitoral do Sul do Espírito Santo, com mais de 185 mil habitantes.

