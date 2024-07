VÍDEO | Equipe de TV sofre queimaduras em explosão de caminhão tanque

Uma equipe do SBT sofreu queimaduras e três bombeiros ficaram feridos com a explosão de um caminhão, durante uma reportagem no Pará. As imagens foram divulgadas pela emissora nas redes sociais, nesta quarta-feira (5).

O repórter Alan Nelis, o cinegrafista Wellington Moura e o motorista Márcio Lopes sofreram queimaduras de segundo grau. Três bombeiros também ficaram feridos com queimaduras de primeiro grau. Segundo o SBT, todos estão fora de perigo.

A explosão aconteceu em uma rodovia federal entre os municípios paraenses de Paragominas e Ulianópolis. Os feridos foram para o Hospital Regional de Paragominas.

Em nota, o SBT afirma que o trio estava entre 300 e 400 metros de distância da área das chamas. “O SBT Paragominas reitera que está oferecendo todo o suporte necessário à equipe neste momento”, informou a emissora.

Vídeo: Reprodução/Instagram/@sbtnews

Estadao Conteudo