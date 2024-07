Vídeo| Fogo em área de vegetação assusta moradores em Irupi

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma área de vegetação que fica na localidade de Córrego São João, interior do município de Irupi, no Caparaó capixaba.

Segundo informações da coordenadora da Defesa Civil municipal, Mara Maffort, ao final do expediente, na tarde de terça-feira (2), a equipe avistou uma fumaça e foram até o local.

“Vimos uma fumaça e fomos até o local. Era um incêndio em vegetação. Próximo onde já tinha ocorrido outra ocorrência no mês passado. Porém, esse tinha lavouras e duas casas próximas e uma área de preservação”, diz a coordenadora da Defesa.

Quando chegaram no local, a equipe, que já estava em contato com os bombeiros por telefone, foi orientada como conter o incêndio, visto que a equipe do Corpo de Bombeiros de Iúna, unidade que atende a região, estava em outro atendimento no município de Ibatiba.

Com o apoio de um caseiro de uma propriedade vizinha, a equipe da Defesa Civil realizou o controle do fogo que, segundo a coordenadora, possuí indícios de ser criminoso.

Hoje pela manhã, a equipe retornou ao local para realizar um sobrevoo com drone, e assim averiguar a amplitude da área atingida na noite anterior, que pode chegar a quase dois alqueire.

Como prevenir incêndios?

Estudos realizados mostram que a maioria dos focos de incêndio em áreas protegidas são causados por ações humanas que poderiam ter sido evitadas. A Defesa Civil recomenda à população que adote medidas de prevenção, como: não colocar fogo em áreas de vegetação seca; não jogar bitucas de cigarro nas beiras de rodovias; evitar a limpeza de áreas rurais utilizando fogo; não queimar lixo e não soltar balões.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiro pode ser acionado pelo número 193.

Veja o vídeo:

Vídeo: Defesa Civil de Irupi