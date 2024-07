Vídeo | Grave acidente deixa três feridos na BR 101 Sul; veja 

Um acidente na manhã deste sábado (13), no quilômetro 415 da BR 101, na localidade de Safra, em Itapemirim, envolveu dois veículos e deixou três pessoas feridas.

No vídeo enviado por um leitor do portal AQUINOTÍCIAS.COM, é possível ver a gravidade da colisão entre os veículos. A rodovia operou em sistema de “Pare e Siga” para a remoção dos veículos e feridos, sendo liberada por volta das 8h30.

A Eco101 informou que três pessoas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao hospital da região. A matéria segue em apuração, e assim que obtivermos mais detalhes, será atualizada.

Veja o vídeo:

