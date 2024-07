VÍDEO | Homem é preso em flagrante por roubar loja de Guaçuí

Nesta sexta-feira (26), policiais militares do 3º Batalhão, detiveram um homem de 45 anos em flagrante, suspeito de roubar um estabelecimento comercial, em Guaçuí.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 13h30, os militares foram acionados para verificar um suposto roubo em uma perfumaria, no centro de Guaçuí, onde um homem teria roubado três celulares.

Através das filmagens e com apoio de outros policiais militares, que reconheceram e informaram onde o suspeito poderia estar, os policiais intensificaram o patrulhamento no bairro São Miguel, onde acharam e detiveram o indivíduo.

O suspeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para 6ª Delegacia Regional de Alegre. Os aparelhos foram recuperados e entregues na UPJ, para serem devolvidos.

